Borse antidoto allo stress Emma crea Ansianotansia

Emma Reina ha ideato un nuovo brand di borse chiamato «Ansianotansia», pensato come un metodo per affrontare alcuni problemi di ansia. Il progetto nasce come una forma di terapia e si rivolge a chi cerca un aiuto pratico attraverso oggetti di uso quotidiano. La linea di borse combina funzionalità e simbologia, con l’obiettivo di offrire un supporto emotivo a chi le utilizza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

LA STORIA. «Ansianotansia» è un brand di borse ideato da Emma Reina, realizzato come terapia contro alcuni problemi di ansia. La creatività, una cura per l’anima di Emma Reina. Classe 2000, nata a Milano ma cresciuta a Bergamo dove si è trasferita con la famiglia all’età di cinque anni, ha ideato «Ansianotansia», brand di borse, interamente realizzate da lei, come terapia contro alcuni problemi di ansia sorti attorno all’età di 24 anni. Ora il suo sogno è di farne la sua professione. «Sto terminando gli studi universitari – racconta -, sono all’ultimo anno della Magistrale in Architettura, a Milano, ma questo progetto delle borse, nato un po’ per caso, mi piacerebbe che si concretizzasse ancor di più.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Borse antidoto allo stress, Emma crea «Ansianotansia» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Il trend borse del 2026 spiazza al primo colpo d’occhio. Poi crea dipendenza Stop allo stress: il metodo per ritrovare l’equilibrio interioreL’EWMD di La Spezia ha organizzato un laboratorio di riequilibrio emozionale guidato dalla bioterapista Laura Gadducci per offrire strumenti di... Argomenti più discussi: Borse antidoto allo stress, Emma crea Ansianotansia; I paesi più felici del mondo; Mirto e Fertilità: La Scienza Svela l’Antidoto Naturale contro i Veleni della Plastica.