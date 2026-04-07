L’EWMD di La Spezia ha organizzato un laboratorio dedicato al riequilibrio emozionale, guidato dalla bioterapista Laura Gadducci. L’obiettivo è fornire strumenti pratici per gestire lo stress e ritrovare l’equilibrio interiore. L’evento si rivolge a professionisti di vari settori interessati a migliorare il benessere personale attraverso tecniche di rilassamento e riequilibrio emotivo. La sessione si svolge in un ambiente dedicato al benessere e alla crescita personale.

L’EWMD di La Spezia ha organizzato un laboratorio di riequilibrio emozionale guidato dalla bioterapista Laura Gadducci per offrire strumenti di benessere a professionisti di ogni genere. L’iniziativa si inserisce in un percorso formativo volto a sostenere le donne, senza escludere gli uomini, all’interno di ogni ambito professionale. L’evento ha una partecipazione trasversale, coinvolgendo persone di diverse fasce d’età. La dottoressa Gadducci, specializzata in disturbi psicosomatici e di origini spezzine, ha coordinato l’attività focalizzandosi sulla consapevolezza corporea ed emotiva. L’obiettivo primario era fornire mezzi concreti per migliorare la qualità della vita e ritrovare un equilibrio interiore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stop allo stress: il metodo per ritrovare l’equilibrio interiore

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Why You Feel Stressed All the Time — The Real Reason

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