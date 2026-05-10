Boom di presenze per l' Arena degli Etruschi | centinaia di spettatori da tutta la Campania a Matierno
L'Arena degli Etruschi ha registrato un grande afflusso di pubblico durante la prima edizione della manifestazione, che si è svolta nel centro polifunzionale di Matierno. La rassegna, dedicata alla musica e alla cultura, è stata organizzata da Musikattiva APS e ha attirato centinaia di persone provenienti da tutta la Campania. L’evento si è svolto negli spazi esterni del centro e ha avuto ingresso gratuito.
Boom di presenze per la I edizione dell’Arena degli Etruschi, la rassegna musicale e culturale ad ingresso gratuito, organizzata da Musikattiva APS negli spazi esterni del Centro Polifunzionale Aggregativo di Matierno. Dal 7 al 9 maggio, l’evento ha coinvolto circa 600 persone provenienti non.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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