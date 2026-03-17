Da oggi, mercoledì 18 marzo, sono aperte le prenotazioni per il bonus moto e motorini, che prevede contributi fino a 4.000 euro. L'incentivo è destinato a chi acquista ciclomotori e motocicli e riguarda specifici requisiti stabiliti dal Ministero delle imprese e del made in Italy. La domanda può essere presentata seguendo le procedure indicate dal governo.

Partiranno da oggi, mercoledì 18 marzo, le prenotazioni per l'ecobonus per ciclomotori e motocicli. L'incentivo, spiega il Mimit, è rivolto a chi acquista veicoli. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Bonus moto e motorini, fino a 4.000 euro di contributi: requisiti, chi può richiederlo e come fare domanda

Articoli correlati

Ecobonus scooter e moto, fino a 4.000 euro di contributi: requisiti, chi può richiederlo e le prenotazioniPartiranno da domani, 18 marzo, le prenotazioni per l'ecobonus per ciclomotori e motocicli.

Il bonus vacanze 2026 si prolunga fino a settembre: chi può richiederlo e i requisiti per la fruizioneIl bonus turismo 2026, la misura che prevede un trattamento integrativo del 15% sulle retribuzioni corrisposte per lavoro notturno e straordinario...

Contenuti e approfondimenti su Bonus moto

Temi più discussi: Bonus moto e motorini al via, fino a 4 mila euro di incentivi: a chi spetta; Scooter e moto 2026, prenotazione ecobonus al via da oggi: fino a 4mila euro di incentivo; Bonus per moto e scooter da oggi, fino a 4mila euro: vale solo per 7 categorie; Ecobonus, al via le domande per ciclomotori e motocicli elettrici o ibridi: fino a 4mila euro di incentivi, ecco come fare.

Bonus moto e motorini al via, fino a 4 mila euro di incentivi: a chi spettaAl via da oggi, 18 marzo, le prenotazioni per l'ecobonus dedicato a ciclomotori e motocicli. L'incentivo, spiega il ministero delle Imprese e del Made in Italy, è rivolto a chi acquista un nuovo veico ... tg24.sky.it

Bonus per moto e scooter da oggi, fino a 4mila euro: vale solo per 7 categorieGli incentivi sono rivolti a chi compra un nuovo veicolo elettrico o ibrido, con o senza rottamazione: per il 2026 è previsto uno stanziamento di 30 milioni di euro. C'è un portale dedicato per prenot ... today.it

Bonus moto e motorini, da oggi al via: fino a 4mila euro - facebook.com facebook

Bonus moto e motorini al via, fino a 4 mila euro di contributi. Disponibili 30 milioni; da domani le prenotazioni per i concessionari #ANSAmotori #ANSA x.com