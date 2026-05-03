Nidi gratis Toscana 2026 27 chi può fare domanda? ISEE fino a 40mila euro contributo fino a 527 euro al mese

La Regione Toscana ha approvato il nuovo bando “Nidi gratis” per l’anno educativo 20262027, con decreto dirigenziale n. 9186 del 27 aprile 2026. L’intervento è finanziato dal Programma regionale FSE+ 2021-2027 e rientra nel progetto Giovanisì. L'articolo Nidi gratis Toscana 202627, chi può fare domanda? ISEE fino a 40mila euro, contributo fino a 527 euro al mese.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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