Bonnie Tyler operata d’urgenza in Portogallo | cosa è successo alla cantante di 74 anni

La cantante britannica di 74 anni è stata recentemente sottoposta a un intervento chirurgico all’intestino in un ospedale portoghese. La sua condizione ha richiesto un ricovero immediato, senza ulteriori dettagli sulla natura dell’intervento o sulla sua salute attuale. La notizia si è diffusa tramite fonti ufficiali, senza che siano stati forniti aggiornamenti successivi.

Bonnie Tyler, la celebre cantante gallese conosciuta in tutto il mondo per la hit Total Eclipse of the Heart, è stata ricoverata d’urgenza in ospedale per un intervento chirurgico all’intestino. La notizia è stata comunicata il 6 maggio 2026 attraverso i social dell’artista. Entertainment Weekly scrive che la cantante 74enne si trovava nella sua casa di Faro, in Portogallo, quando è stata trasportata d’urgenza in ospedale per un intervento immediato. Secondo quanto riportato dal portavoce dell’artista, l’operazione è andata bene e Tyler è ora in fase di recupero. “Siamo molto dispiaciuti di annunciare che Bonnie è stata ricoverata in ospedale a Faro, in Portogallo, dove possiede una casa, per un intervento chirurgico intestinale d’emergenza”, si legge nella dichiarazione ufficiale.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Bonnie Tyler operata d’urgenza in Portogallo: cosa è successo alla cantante di 74 anni Notizie correlate Choc a Milano, anziano di 92 anni spara alla badante: donna operata d'urgenzaSangue nel pomeriggio di oggi – giovedì 26 marzo – a Milano, dove un uomo di 92 anni ha sparato alla sua badante, ferendola in modo grave. Elettra Lamborghini ricoverata d’urgenza, poi arriva a sorpresa a Canzonissima: cos'è successo alla cantanteElettra Lamborghini è tra i protagonisti di Canzonissima, lo show musicale condotto da Milly Carlucci.