Bolzano la missione di Isabel | cura la fauna selvatica al Crab

A Bolzano, una volontaria si prende cura degli uccelli feriti trovati tra i rifiuti urbani presso il centro Crab. Il centro si occupa di recuperare e curare gli animali selvatici in difficoltà e cerca urgentemente nuovi volontari per sostenere questa attività. La missione di Isabel, una delle volontarie, è quella di aiutare gli uccelli feriti a recuperare la salute e a tornare nel loro habitat naturale.

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? Punti chiave Come vengono curati i piccoli uccelli feriti dai rifiuti urbani?. Perché il centro Crab ha bisogno di nuovi volontari subito?. Cosa accade quando un gufo reale viene liberato dopo l'operazione?. Come gestisce Isabel il lavoro al centro durante l'estate?.? In Breve Katia Zanoner coordina le attività del centro Crab insieme ai volontari.. Circa dieci volontari gestiscono i turni per la fauna selvatica.. Lesioni alle zampe derivano spesso da fili dei rifiuti o capelli.. Isabel frequenta il quinto anno al liceo Torricelli di Bolzano.. A Bolzano, la diciottenne Isabel Zanoner assiste con dedizione alla cura di un piccolo pullo tra le strutture del Crab, il centro specializzato nel recupero della fauna selvatica che sta affrontando il picco stagionale di interventi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bolzano, la missione di Isabel: cura la fauna selvatica al Crab ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Danni da fauna selvatica: Coldiretti chiede al Parco Nazionale di snellire la burocrazia per gli indennizziLa burocrazia non deve ostacolare il diritto al risarcimento per le aziende agricole colpite dalle incursioni degli animali selvatici. Di Marco (Pd) scrive al presidente del Parco Maiella: "Per la fauna selvatica serve monitoraggio e supporto ai cittadini"Una lettera aperta del consigliere regionale del Partito Democratico e vicepresidente della seconda commissione regionale Antonio Di Marco, ai... Argomenti più discussi: Oltre la stube c’è l’Oda, come Islami Marlingen ha portato il cuore dell’ospitalità albanese nel centro di Bolzano; Quando Bolzano conquista la periferia: un successo la recente replica di Affresco Bolzanino, lo spettacolo di New Eos PerformingArts tratto dal libro di Claudio Calabrese Bolzano nel segno dei tempi; Gb invia cacciatorpediniere in Medio Oriente per una futura missione a Hormuz; BTS Banca Trentino-Südtirol sbarca nel centro di Bolzano: una nuova sede tra solidità record e fiducia nel territorio.