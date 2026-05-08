Di Marco Pd scrive al presidente del Parco Maiella | Per la fauna selvatica serve monitoraggio e supporto ai cittadini

Un consigliere regionale del Partito Democratico e vicepresidente della seconda commissione ha inviato una lettera aperta ai vertici del Parco Nazionale della Maiella. Nella missiva, si evidenzia la necessità di intensificare il monitoraggio della fauna selvatica e di offrire un supporto ai cittadini coinvolti nelle problematiche legate alla presenza di specie selvatiche. La richiesta riguarda specificamente la gestione di queste situazioni all’interno dell’area protetta.

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