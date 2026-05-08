Di Marco Pd scrive al presidente del Parco Maiella | Per la fauna selvatica serve monitoraggio e supporto ai cittadini
Un consigliere regionale del Partito Democratico e vicepresidente della seconda commissione ha inviato una lettera aperta ai vertici del Parco Nazionale della Maiella. Nella missiva, si evidenzia la necessità di intensificare il monitoraggio della fauna selvatica e di offrire un supporto ai cittadini coinvolti nelle problematiche legate alla presenza di specie selvatiche. La richiesta riguarda specificamente la gestione di queste situazioni all’interno dell’area protetta.
Una lettera aperta del consigliere regionale del Partito Democratico e vicepresidente della seconda commissione regionale Antonio Di Marco, ai vertici del Parco nazionale della Maiella, per la questione della gestione della fauna selvatica. L'obiettivo è porre al centro dell'attenzione i disagi e.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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