A Bolzano, una docente ha utilizzato Minecraft come strumento didattico per insegnare concetti di crittografia agli studenti. I ragazzi hanno costruito all’interno del videogioco strutture e modelli che rappresentano meccanismi crittografici, rendendo così più immediato l’apprendimento di nozioni complesse. Questa metodologia ha attirato l’attenzione sul ruolo innovativo dei videogiochi nelle attività scolastiche e sull’applicazione pratica di strumenti digitali in ambito educativo.

? Punti chiave Come può un videogioco spiegare la crittografia agli studenti?. Cosa hanno costruito concretamente i ragazzi all'interno di Minecraft?. Perché questo metodo ha vinto l'Atlante Italian Teacher Award?. Come può questo modello trasformare la matematica in un laboratorio digitale?.? In Breve Progetto CryptoCity coinvolge le classi quinte D ed E del Liceo Torricelli.. Marco Galateo e Vincenzo Gullotta hanno lodato l'approccio innovativo della docente.. Metodologia STEM applicata tramite Minecraft per risolvere problemi di crittografia e logica.. Modello educativo validato dall'Intendenza scolastica italiana per il sistema di Bolzano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolzano: la docente che ha rivoluzionato la matematica con Minecraft

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