È morto a 91 anni uno dei protagonisti della musica italiana, noto per aver rivoluzionato il panorama con la sua voce e i suoi brani. Figura centrale della Scuola Genovese, ha scritto canzoni che sono rimaste nel tempo e hanno attraversato diverse generazioni. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo della musica d’autore.

Genova - Scompare a 91 anni uno dei simboli della musica d’autore, protagonista assoluto della Scuola Genovese e autore di brani che hanno segnato generazioni intere. Si è spento a 91 anni Gino Paoli, figura centrale della canzone d’autore italiana, come comunicato dalla famiglia con una nota ufficiale che ha sottolineato la volontà di mantenere la massima riservatezza. Il cantautore è deceduto nella sua abitazione di Genova, dopo un breve ricovero in una clinica privata, circondato dall’affetto dei suoi cari. Nato a Monfalcone il 23 settembre 1934, Paoli è cresciuto a Genova, città che ha segnato profondamente la sua identità artistica. Tra... 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Addio a Gino Paoli, la voce che ha rivoluzionato la canzone italiana

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Gino Paoli è morto: addio al cantautore che ha rivoluzionato la musica italiana

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Ci lascia Gino Paoli. Un pezzo enorme della nostra cultura popolare, capace di trasformare la vita quotidiana in poesia e melodia. Le sue canzoni, con parole semplici e vere, hanno accompagnato intere generazioni. Le mie condoglianze alla sua famiglia e a x.com