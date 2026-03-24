Juve Bologna due calciatori rossoblù sono a rischio per il match dell’Allianz Stadium causa infortunio Chi sono

Juve Bologna, due calciatori rossoblù sono a rischio per il match dell’Allianz Stadium a causa di un infortunio. Vediamo insieme chi sono. La Juve monitora con attenzione l’infermeria delle proprie avversarie, in particolare quella del Bologna, prossimo ostacolo nella corsa ai vertici della classifica. Lo staff medico rossoblù ha infatti diramato un doppio bollettino ufficiale che complica i piani di Vincenzo Italiano, costretto a rinunciare a due pedine importanti per le rotazioni della rosa in vista dei prossimi impegni. CONTINASSA JUVE LIVE Il primo a doversi fermare è Tommaso Pobega. Come riportato dalla nota del club emiliano, gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado dell’ileopsoas di destra, con tempi di recupero stimati in circa due o tre settimane. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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