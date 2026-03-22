Bologna-Lazio 0-2 altro stop al Dall' Ara per i rossoblù
Bologna, 22 marzo 2026 – Dalla vittoria dell’Olimpico alla sconfitta con la Lazio. In meno quattro giorni l’altalena di emozioni rossoblù passa dall’euforia alla delusione perché al Dall’Ara passano i biancocelesti con un 2-0 maturato nel secondo tempo al termine di una partita a tratti noiosa, che poteva sbloccarsi con un rigore del Bologna, poi respinto da Motta e che invece si conclude a favore degli ospiti con la doppietta di Taylor. PRIMO TEMPO Parte subito molto aggressiva la Lazio, in particolare sulla fascia di Isaksen, i rossoblù chiudono gli spazi. Il Bologna si fa vedere in avanti al 7’, con una bella azione in velocità: Orsolini... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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