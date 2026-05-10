Oggi a Bologna si è svolta una manifestazione che ha coinvolto circa mille persone, con un corteo partito dalla scalinata del Pincio e arrivato in piazza Nettuno. I partecipanti hanno espresso il desiderio di libertà e di poter esercitare il diritto di espressione in Iran. La manifestazione si è svolta tra le 15 e le 18. Non sono stati segnalati incidenti o tensioni durante l’evento.

Bologna, 10 maggio 2026 – Mille persone in corteo "per l' Iran libero". La manifestazione si è svolta oggi tra le 15 e le 18, con partenza dalla scalinata del Pincio e arrivo in piazza Nettuno. Sul volantino campeggia una grande immagine di Reza Pahlavi (il figlio dello scià deposto nel 1979 ), che sormonta una distesa di bandiere della monarchia iraniana a cui si aggiungono alcuni vessilli di Usa e Israele: "Il mondo deve sapere che gli iraniani sono uniti, in ogni angolo del globo, stanno spalla a spalla e qualsiasi tentativo di interferire con le nostre manifestazioni pacifiche dovrà essere affrontato con la massima fermezza", scrive l' Unione leone e sole, che sui social si presenta come Comunità iraniana di Bologna per un Iran libero.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bologna, mille persone in corteo per l’Iran: “Vogliamo la libertà e il diritto di esprimerci”

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