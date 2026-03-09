Mille persone a Casalgrande | musica e diritto per Gaza

Sabato a Casalgrande si sono riunite circa mille persone per partecipare a un evento dedicato alla solidarietà con la Palestina, che comprendeva musica e interventi legati ai diritti umani. L'iniziativa ha visto la partecipazione di cittadini locali che hanno condiviso un momento di ascolto e di sostegno, creando un’atmosfera di partecipazione collettiva. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e senza incidenti.

Un migliaio di persone si è radunato sabato nel comune di Casalgrande per una serata dedicata alla solidarietà verso la Palestina. L'evento, intitolato Voci e musica per Gaza, ha avuto luogo nell'area coperta del parco del Liofante. La manifestazione ha la partecipazione attiva di diverse associazioni locali che hanno condannato l'aggressione all'Iran attribuita a una coalizione formata da Stati Uniti e Israele. Gli organizzatori, tra cui l'associazione Notti Rosse e i Comitati Emiliani Antifascisti, hanno ringraziato per la forte affluenza popolare. Il messaggio centrale della serata è stato quello di non dimenticare la causa palestinese e di offrire un sostegno concreto oltre le forme burocratiche.