Bologna | l’AUSL assume 4 tecnici con contratto a tempo indeterminato

Da ameve.eu 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’AUSL di Bologna ha pubblicato un avviso di assunzione per quattro tecnici con contratti a tempo indeterminato. Per partecipare al bando, i candidati devono possedere specifici requisiti tecnici richiesti nel bando stesso. La selezione prevede una prova pratica, che i candidati devono sostenere, e che servirà a valutare le competenze pratiche in relazione alla posizione. La data e le modalità di svolgimento della prova saranno comunicate successivamente.

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? Punti chiave Quali requisiti tecnici servono per non essere esclusi dal bando?. Come funziona la prova pratica prevista per i candidati?. Quanto può arrivare lo stipendio mensile netto per queste figure?. Dove bisogna inviare la domanda per partecipare alla selezione?.? In Breve Scadenza domande fissata al 4 giugno 2026 tramite sportello digitale AUSL.. Requisito obbligatorio di almeno cinque anni di esperienza professionale nel settore.. Retribuzione mensile netta stimata tra 1500 e 1800 euro secondo CCNL.. Selezione articolata in valutazione titoli, prova pratica e prova orale..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

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