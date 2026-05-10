Bologna | l’AUSL assume 4 tecnici con contratto a tempo indeterminato

L’AUSL di Bologna ha pubblicato un avviso di assunzione per quattro tecnici con contratti a tempo indeterminato. Per partecipare al bando, i candidati devono possedere specifici requisiti tecnici richiesti nel bando stesso. La selezione prevede una prova pratica, che i candidati devono sostenere, e che servirà a valutare le competenze pratiche in relazione alla posizione. La data e le modalità di svolgimento della prova saranno comunicate successivamente.

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? Punti chiave Quali requisiti tecnici servono per non essere esclusi dal bando?. Come funziona la prova pratica prevista per i candidati?. Quanto può arrivare lo stipendio mensile netto per queste figure?. Dove bisogna inviare la domanda per partecipare alla selezione?.? In Breve Scadenza domande fissata al 4 giugno 2026 tramite sportello digitale AUSL.. Requisito obbligatorio di almeno cinque anni di esperienza professionale nel settore.. Retribuzione mensile netta stimata tra 1500 e 1800 euro secondo CCNL.. Selezione articolata in valutazione titoli, prova pratica e prova orale..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bologna: l’AUSL assume 4 tecnici con contratto a tempo indeterminato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate FiberCop assume 250 tecnici a tempo indeterminato per l’installazione della fibra otticaFiberCop, la grande azienda operante nel settore delle comunicazioni, ha avviato una maxi campagna di recruiting su scala nazionale. Offerte di lavoro: Lario Reti assume due figure e propone contratto a tempo indeterminatoLario Reti Holding ricerca le figure professionali da inserire nel proprio team: un addetto Pianificazione Strategica e Controllo Operativo junior,...