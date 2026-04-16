FiberCop ha annunciato l’assunzione di 250 tecnici con contratti a tempo indeterminato, destinati all’installazione della fibra ottica. La società sta portando avanti una campagna di recruiting su tutto il territorio nazionale per rafforzare il proprio team di lavoro. È prevista l’assunzione di personale specializzato per sostenere le attività di rete e migliorare i servizi di comunicazione. La notizia riguarda un’operazione di potenziamento delle risorse umane in ambito tecnologico.

FiberCop, la grande azienda operante nel settore delle comunicazioni, ha avviato una maxi campagna di recruiting su scala nazionale. Per sviluppare, migliorare e gestire la rete in fibra ottica, punta a rafforzare le proprie squadre operative con l’inserimento di centinaia di tecnici distribuiti in tutta Italia. Quanti sono i posti di lavoro. La società ha annunciato un piano di assunzioni per circa 250 tecnici da impiegare sul campo, figure fondamentali per sostenere l’espansione e la manutenzione della rete FTTH. Le selezioni sono già aperte e riguardano l’intero territorio nazionale, coinvolgendo numerose regioni e province, dal Nord al Sud.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - FiberCop assume 250 tecnici a tempo indeterminato per l’installazione della fibra ottica

Borchia Ottica FTTH: Dove Installarla per un Wi-Fi Potentissimo

Notizie correlate

Fibra ottica: 250 nuovi tecnici, FiberCop assume in tutta ItaliaFiberCop avvia l’assunzione di 250 tecnici on field su tutto il territorio nazionale per potenziare la gestione della rete FTTH.

Fibra ottica e monitoraggio sismico: accordo INGV-FiberCop(Adnkronos) – L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e FiberCop hanno formalizzato un protocollo d'intesa volto a integrare...

Panoramica sull’argomento

Si parla di: Fibercop: 250 assunzioni di Tecnici in tutta Italia, selezioni aperte.

FiberCop assume 250 tecnici a tempo indeterminato per l’installazione della fibra otticaL’azienda di telecomunicazioni Fibercop recluta 250 tecnici per potenziare l’organico impiegato nell’installazione di fibra ottica ... quifinanza.it

Fibercop a caccia di tecnici a Nordest: aperte le assunzioni per cento personePADOVA - Un piano nazionale di assunzioni di 250 tecnici, un centinaio solo a Nordest, un territorio strategico, nelle autostrade digitali che stiamo realizzando». Sono i ... ilgazzettino.it