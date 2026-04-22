Offerte di lavoro | Lario Reti assume due figure e propone contratto a tempo indeterminato

Lario Reti Holding ha pubblicato un annuncio di lavoro per due posizioni. La prima riguarda un addetto alla Pianificazione Strategica e Controllo Operativo junior, mentre la seconda si rivolge a un addetto alle Attivazioni e Disattivazioni. Entrambe le assunzioni sono a tempo indeterminato e il ruolo prevede l’inserimento nel team dell’azienda. Le persone interessate possono candidarsi per queste posizioni attraverso i canali ufficiali dell’azienda.

Lario Reti Holding ricerca le figure professionali da inserire nel proprio team: un addetto Pianificazione Strategica e Controllo Operativo junior, un addetto Attivazioni Disattivazioni. Entrambe le offerte di lavoro sono inquadrate con contratto a tempo indeterminato.Addetto Pianificazione.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Lavoro, la Camera di Commercio assume a tempo indeterminato: il bando per tre posti a NovaraLa Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte potenzia i propri uffici con l'inserimento di nuovo personale. Il Comune di Piombino assume due funzionari a tempo indeterminato, i requisiti e la scadenzaCi sarà tempo fino alle 12 di lunedì 4 maggio per presentare domanda e concorrere per due posti messi a bando dal Comune di Piombino per funzionari... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Job Day a Figino Serenza, colloqui diretti con le aziende: come partecipare. Offerte di lavoro: ecco i siti da consultareLa recente acquisizione di Monster da parte di Randstad, di cui abbiamo parlato in questo articolo, e l’attenzione che abbiamo riscontrata in tutti i servizi che abbiamo dedicato al mondo delle ... 01net.it Offerte di lavoro: bandi e scadenzeOfferte di Lavoro ha l’obiettivo di aggiornare in tempo reale i suoi lettori su tutte le opportunità di lavoro, le nuove assunzioni, le posizioni e le selezioni aperte. Inoltre fornisce le ... it.blastingnews.com