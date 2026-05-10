Un uomo è stato aggredito ai Giardini Fava di Bologna, riportando un polso rotto. L'episodio si è verificato durante un’attività di monitoraggio, ma non ci sono state segnalazioni di interventi da parte delle autorità nel momento dei fatti. L’aggressione ha sollevato domande sulla possibilità di individuare come sia stato possibile aggredire una persona di notevole stazza e sul motivo per cui non siano intervenute le forze dell’ordine.

? Domande chiave Come è stato possibile aggredire un uomo della stazza di Jollytime?. Perché le autorità non sono intervenute durante il monitoraggio ai Giardini?. Chi ha scatenato la violenza contro il giovane attivista nigeriano?. Quali saranno le conseguenze politiche sulla gestione dei parchi bolognesi?.? In Breve Precedente aggressione in via Amendola lo scorso novembre con minacce di morte.. Stefano Cavedagna e Giovanni Favia criticano la gestione della sicurezza nei parchi.. Annamaria Cesari esprime preoccupazione per i residenti del quartiere Porto-Saragozza.. Il trentunenne nigeriano monitorava lo spaccio ai Giardini Fava sabato 9 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna, Jollytime aggredito ai Giardini Fava: polso rotto nel monitoraggio

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