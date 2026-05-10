Un uomo noto come JollyTime, attivo contro il consumo di droghe, è stato aggredito ai Giardini Fava. Durante l’episodio, è stato colpito e ha subito la frattura di un polso. L’uomo ha raccontato di aver cercato di allontanare un gruppo di persone senza fissa dimora dal parco, quando è stato preso di mira. L’aggressione si è verificata in un’area frequentata da cittadini e frequentatori del luogo.

Bologna, 10 maggio 2026 – “Mi hanno spaccato il polso per il bene che sto facendo”. Così Ambrose Omo Irogho, per tutti Omo o Jollytime sui social, dopo essere stato aggredito e buttato a terra mentre cercava di allontanare un gruppo di sbandati dai Giardini Fava. Il giovane, 31enne nigeriano e a Bologna da tre anni, ha rimediato una grave frattura al polso e ora dovrà essere operato. La missione di 'Jolly' è sorvegliare i parchi di Bologna e allontanare i pusher. Lo fa denunciando tutto sui social, dove vanta migliaia di follower. Poco dopo le 16 di sabato, però, “nel fare del bene”, come spiega nei suoi video, è stato aggredito da alcune persone nel parco.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - JollyTime, il paladino antidroga aggredito ai Giardini Fava: “Mi hanno rotto il polso per il bene che sto facendo”

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