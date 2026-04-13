Poliziotto aggredito da detenuto nel carcere di Viterbo | ferito a collo torace e polso
Lunedì 13 aprile, all’interno del carcere di Viterbo, un agente di polizia penitenziaria è stato aggredito da un detenuto durante l’orario di pranzo. L’episodio si è verificato nel penitenziario Nicandro Izzo a Mammagialla, provocando ferite al collo, al torace e al polso dell’agente. La dinamica dell’aggressione e le condizioni dell’agente sono state successivamente accertate dalle autorità competenti.
Nuova violenza nel carcere di Viterbo. Un agente di polizia penitenziaria è stato aggredito da un detenuto nella giornata di lunedì 13 aprile, intorno all'ora di pranzo, all'interno del penitenziario Nicandro Izzo a Mammagialla.A seguito dell'aggressione, il poliziotto ha dovuto fare ricorso alle.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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