Poliziotto aggredito da detenuto nel carcere di Viterbo | ferito a collo torace e polso

Lunedì 13 aprile, all’interno del carcere di Viterbo, un agente di polizia penitenziaria è stato aggredito da un detenuto durante l’orario di pranzo. L’episodio si è verificato nel penitenziario Nicandro Izzo a Mammagialla, provocando ferite al collo, al torace e al polso dell’agente. La dinamica dell’aggressione e le condizioni dell’agente sono state successivamente accertate dalle autorità competenti.