Il Napoli si trova attualmente al decimo posto in classifica, dopo una partita in cui l’allenatore ha dichiarato di essere concentrato sul finale. La squadra si prepara a un possibile cambio tecnico a giugno, con una rivoluzione che potrebbe portare a una ristrutturazione completa della rosa. La discussione sul futuro dell’allenatore e sulla strategia da adottare resta aperta, mentre si analizzano i prossimi passi da compiere.

Va bene la partita del futuro: avanti con Italiano o no? Va bene immaginare la rivoluzione tecnica di giugno (squadra verosimilmente da rivoltare come un calzino). Va bene perfino riportare in auge l’idea di un nuovo stadio, avventura allo stato ancora embrionale per cui Saputo e Fenucci stanno cercando partner sul territorio. Ma intanto c’è una stagione, checché se ne pensi o dica, ancora da finire: e soprattutto c’è una classifica da difendere. Già perché l’ottavo posto indicato a Casteldebole come linea del Piave dietro cui non arretrare in men che non si dica si è fatto prima nono e poi decimo. Colpa, si fa per dire, dell’Udinese corsara di Cagliari, che ieri ha messo la freccia sui rossoblù.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bologna, il Napoli prima del futuro. Italiano: "Concentrato sul finale». E intanto scivola al decimo posto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Napoli Bologna 2-0 La vittoria della Supercoppa italiana 2025 in diretta da Riyadh

Notizie correlate

Bologna, l’amarezza del giorno dopo. Fenucci: "Ora obiettivo ottavo posto. Il futuro? Fiduciosi che Italiano resti»All’ora in cui a Birmingham prendono il thè, il Bologna gira il cucchiaino dentro un bicchiere di amarezza.

Italiano non ha dubbi: «Dobbiamo preservare l’ottavo posto, non sarà facile lottare per il settimo posto ma… Sul futuro dico questo»Asllani trascina il Besiktas e l’Inter gongola: riscatto dei turchi sempre più vicino? Gli aggiornamenti Calciomercato Roma, il futuro di Dybala tra...