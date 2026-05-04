Bologna | 10 eventi imperdibili dal 4 al 10 maggio 2026

Da mercoledì 4 a martedì 10 maggio 2026, Bologna ospita una serie di eventi che spaziano tra musica, teatro e cultura. Tra gli appuntamenti principali si trovano un concerto di Roberto Vecchioni, un live di Blanco e uno spettacolo delle Bambole di Pezza. La città si anima con attività di varia natura, coinvolgendo pubblico di diverse età e interessi, offrendo un calendario ricco di proposte per tutta la settimana.

Bologna, 4 maggio 2026 – Dal 4 al 10 maggio, la città si trasforma in un grande palcoscenico, capace di far convivere il lirismo d’autore di Roberto Vecchioni con l’energia travolgente di Blanco e il punk delle Bambole di Pezza. Tra le mura del Duse e del Comunale e gli spazi alternativi delle Serre o dei sotterranei della Fiera, l’offerta spazia dalla riflessione civile alla sperimentazione sonora. Che si tratti di celebrare vent'anni di carriera con Mario Biondi o di vestire i panni di una giuria popolare per il caso JFK, il capoluogo emiliano conferma la sua vocazione alle arti. Roberto Vecchioni all’EuropAuditorium, lunedì 4 maggio . Il "professore" della canzone d’autore torna a Bologna con il tour "Tra il silenzio e il tuono".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna: 10 eventi imperdibili dal 4 al 10 maggio 2026 Notizie correlate I 10 eventi imperdibili a Bologna dal 20 al 26 aprile 2026Bologna, 20 aprile 2026 – Un calendario ricco che prevede grandi icone della musica italiana, come Gianni Morandi e Patty Pravo o cantanti che... Cosa fare a Bologna dal 9 al 15 marzo: ecco i 10 appuntamenti imperdibiliBologna, nella settimana che va dal 9 al 15 marzo, cuce insieme la dissacrazione della stand-up comedy e il rigore sinfonico di Nicola Piovani,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Concerti da vedere a Bologna nel 2026-2027; Feste tipiche e sagre questo weekend: i 10 appuntamenti imperdibili in Emilia Romagna; Eventi a Firenze dal 4 al 10 maggio; Garden beer a Bologna. 10 eventi imperdibili a Bologna dal 15 al 21 dicembre: nuove mostre, concerti, teatro, artigianatoBologna, 15 dicembre 2025 – La settimana che precede il Natale si accende a Bologna con un calendario denso e vibrante, capace di intercettare ogni inclinazione culturale. Tra ritorni discografici ... ilrestodelcarlino.it I 10 eventi imperdibili a Bologna dal 20 al 26 aprile 2026I concerti di Gianni Morandi, Patty Pravo, Tommaso Paradiso fino a Chiello. Il 25 aprile torna la festa di strada al Pratello ... msn.com Volevo dire grazie e fare i complimenti a questo ragazzo di Bologna che a soli 19 anni ci sta facendo sognare(al pari del nostro Jannik) CI AUGURIAMO RIPORTI IL TITOLO PILOTI DELLA FORMULA UNO IN ITALIA E POI LO VOGLIAMO IN FERRARI - facebook.com facebook Ior Run 2026, Bologna corre nel ricordo di Alex Zanardi: oltre mille iscritti per la solidarietà x.com