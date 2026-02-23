Bologna dal lunedì al venerdì | i 10 eventi da non perdere questa settimana

Un aumento dei prezzi del gas ha causato un rialzo delle bollette domestiche questa settimana. Molti cittadini hanno riscontrato impennate nelle fatture, in particolare nelle regioni settentrionali. Le famiglie si sono trovate a dover rivedere le spese mensili per far fronte alle nuove tariffe. La situazione ha spinto alcune persone a cercare soluzioni alternative per riscaldare le case. La questione si sta facendo sempre più urgente in tutta la città.

Tanto, tantissimo teatro (con un bel sold out per Luca Marinelli). Ma non solo. Questa settimana Bologna fiorisce di appuntamenti da non perdere: Il calendario di questa settimana è un grande stimolo a uscire di casa anche dal lunedì al venerdì perché, davvero, ogni sera sembra avere il suo appuntamento ideale: il grande protagonista di questo fine febbraio è decisamente il teatro. Abbiamo Luca Marinelli che ha fatto un bel sold-out, lo spettacolo di Luca Trapanese, l'Otello con Giorgio Pasotti e La Traviata al TCBO. Ma non è tutto: sono ancora tante le cose da fare. Per esempio ascoltare musica. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Bologna dal lunedì al venerdì: gli eventi da non perdere questa settimanaBologna si prepara a vivere una settimana intensa, con una serie di eventi che coinvolgono letture, discussioni filosofiche e spettacoli dal vivo.

Bologna dal lunedì al venerdì: i migliori eventi di questa settimanaScopri gli eventi più interessanti a Bologna dal lunedì al venerdì questa settimana, tra mercatini natalizi, cene a tema, spettacoli e musica.

L'Udinese al Dall'Ara, sfida col Bologna e con se stessaLunedì friulani in campo alle 20,45. Sotto osservazione il primo quarto d'ora di gioco, quello in cui i ragazzi di Runiajc hanno incassato sei reti nel corso della stagione ... rainews.it

Bologna-Udinese: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Bologna-Udinese di Lunedì 23 febbraio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net

L'Udinese nel posticipo allo stadio Dall'Ara di Bologna (lunedì, alle 20,45) dovrà ritornare ad essere quella dei successi su Napoli, Torino, Hellas e Roma e non quella degli ultimi due ko contro Lecce e Sassuolo. - facebook.com facebook

Lunedì di trotto all’Ippodromo di Bologna: 23 febbraio TQQ e programma di livello, Premio Piovana - ilportaledelcavallo.it/p=83666 x.com