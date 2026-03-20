Nuovo bonus bollette 2026 scatta lo sconto da 115 euro | a chi spetta in base all'ISEE l'annuncio Arera

L'authority per l'energia ha annunciato l'introduzione di un nuovo bonus bollette da 115 euro, che sarà riconosciuto ai beneficiari dei bonus sociali e alle famiglie con un ISEE inferiore a 9.000 euro. La misura entrerà in vigore nel 2026 e riguarda chi ha diritto a ricevere sostegni economici per le spese energetiche.

Arriva il nuovo bonus bollette da 115 euro destinato ai beneficiari dei bonus sociali, famiglie con Isee sotto i a 9.796 euro fino a un massimo di tre figli a carico (sotto i 20mila euro dai 4 figli in su). Lo sconto si applica direttamente in bolletta e non è necessario fare domanda. In arrivo anche il bonus "volontario" per le famiglie con Isee sotto i 25mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Bonus bollette 2026 Arera: fino a 115 euro, a chi spetta e come ottenerloArriva il bonus bollette 2026 Arera , un contributo straordinario fino a 115 euro pensato per aiutare le famiglie contro il caro energia. Bonus bollette 2026: cos’è, a chi spetta e come funziona lo sconto da 90 euroIl bonus bollette 2026 è uno sconto automatico da 90 euro annui sulla bolletta elettrica, destinato alle famiglie con ISEE fino a 9. Altri aggiornamenti su Nuovo bonus Temi più discussi: Bonus bollette 2026: cosa cambia davvero per famiglie e imprese; Bonus bollette, Arera: arriva lo sconto automatico da 115 euro. Ecco come funziona; Bonus da 115 euro, l'annuncio di Arera: chi lo riceve sulla prossima bolletta della luce (senza domanda); Bonus bollette 2026 in arrivo: requisiti, isee, come averlo. Nuovo bonus bollette da 115 euro: ecco chi lo riceve in automatico senza presentare domandaNel 2026 arriva un bonus luce da 115 euro per chi ha già il bonus sociale elettrico: ecco a chi spetta e come viene accreditato. nostrofiglio.it Bollette, nuovo bonus da 115 euro: requisiti, domanda e beneficiariBonus 115 euro contro il caro bollette: chi lo riceve e quando Il nuovo contributo straordinario da 115 euro contro il caro bollette elettriche riguar ... assodigitale.it Bolletta luce: arriva il nuovo bonus da 115 euro - facebook.com facebook L'ISTAT promuove i bonus messi in campo, ma non per tutti e tutte le novità sono sinonimo di guadagno. Con il nuovo contributo per le mamme una parte della platea perde più di 1.000 euro - Leggi e prassi / Pubblico, Ministero del Lavoro e delle Politiche… x.com