Bonus bollette da 115 euro al via le prime erogazioni dall'Arera | i requisiti Isee e come riceverlo

Da marzo scorso, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ha stabilito l'inizio delle prime erogazioni del bonus bollette da 115 euro. Le prime somme saranno visibili sulla fattura successiva al 19 marzo, data in cui è stato adottato il provvedimento. Per riceverlo, i cittadini devono rispettare alcuni requisiti di reddito e presentare la documentazione richiesta. La somma sarà applicata direttamente sulla bolletta.

Le erogazioni del nuovo bonus bollette da 115 euro scatteranno a partire dalla prima fattura successiva al 19 marzo scorso, data in cui l'Arera ha adottato il provvedimento. Il contributo spetta alle famiglie già titolari di bonus sociali, con Isee sotto i 9.796 euro (20mila in caso di 4 o più figli a carico). 🔗 Leggi su Fanpage.it Nuovo bonus bollette 2026, scatta lo sconto da 115 euro: a chi spetta in base all’ISEE, l’annuncio AreraArriva il nuovo bonus bollette da 115 euro destinato ai beneficiari dei bonus sociali, famiglie con Isee sotto i a 9. Bonus bollette da 115 euro, prime erogazioni in arrivo: ecco chi li riceve e come funzionaSono in arrivo le prime erogazioni del bonus bollette da 115 euro, il contributo straordinario voluto dal governo per sostenere le famiglie alle... Temi più discussi: Bonus bollette da 115 euro, prime erogazioni in arrivo: ecco chi li riceve e come funziona; Bonus bollette 2026: 115 euro in arrivo in bolletta; Bolletta, bonus da 115 euro: requisiti, Isee e come richiederlo; Decreto bollette, ok della Camera: dai bonus al telemarketing, tutte le novità. Bonus bollette da 115 euro, al via le prime erogazioni dall’Arera: i requisiti Isee e come riceverloLe erogazioni del nuovo bonus bollette da 115 euro scatteranno a partire dalla prima fattura successiva al 19 marzo scorso, data in cui l'Arera ha adottato ... fanpage.it Bonus bollette 2026: scatta il credito automatico da 115 euro. Ecco i paletti e le famiglie escluseSconto per 2,7 milioni di famiglie, ma solo se titolari del bonus sociale il 21 febbraio. Per ISEE fino a 25.000 euro regna l'incertezza. it.benzinga.com Il bonus bollette è in arrivo: chi lo riceve, quando e quanto si risparmia - facebook.com facebook Decreto Bollette: aiuti insufficienti Bene bonus teleriscaldamento e norme contro teleselling aggressivo Preoccupante la proroga delle centrali a carbone fino al 2038 Servono interventi per aiutare davvero le famiglie federconsumatori.it/energia-il-dec x.com