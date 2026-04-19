Bocce le Aquile palermitane del Ponte Ammiraglio vincono in trasferta a Salerno

La squadra femminile delle Aquile palermitane del Ponte Ammiraglio ha ottenuto una vittoria in trasferta a Salerno durante i play-off nazionali di bocce. La partita si è svolta in un ambiente molto competitivo, e la vittoria rappresenta un risultato importante per la squadra. La prestazione dimostra che l’impegno e la dedizione sono stati determinanti per ottenere questo successo.

La squadra femminile del Ponte Ammiraglio riesce imporsi fuori casa in un contesto così competitivo come i play off nazionali è la prova che il lavoro duro paga sempre. L'incontro di sabato 18 aprile a Salerno si è concluso con un verdetto chiaro, nonostante la combattività delle padrone di casa.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Bocce, scontro fra aquile nei playoff: la Ponte Ammiraglio di Palermo supera 5-3 la CatanzareseVittoria nell'incontro di ritorno dei playoff del campionato italiano femminile di bocce per la Ponte Ammiraglio di Palermo: battuta 5-3 la... Gil Vicente-Benfica (lunedì 02 marzo 2026 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici. Trasferta impegnativa per le AquileMercoledì notte il Benfica si è congedato dalla Champions League con onore: nonostante una buona partita al Bernabeu, infatti, le Aquile non sono...