Bocce scontro fra aquile nei playoff | la Ponte Ammiraglio di Palermo supera 5-3 la Catanzarese

Nella partita di ritorno dei playoff del campionato italiano femminile di bocce, la squadra di Palermo ha battuto quella di Catanzaro con il punteggio di 5-3. La sfida si è conclusa con un risultato complessivo di 9-7 in favore di Palermo, dopo che all'andata il punteggio era stato di 4-4. La gara si è svolta in Italia e ha coinvolto due squadre di livello elevato.

Vittoria nell'incontro di ritorno dei playoff del campionato italiano femminile di bocce per la Ponte Ammiraglio di Palermo: battuta 5-3 la Catanzarese (andata a Catanzaro 4-4). Con questo risultato le ragazze “voleranno” ai quarti di finale contro la Asd Garibaldi di Salerno già sabato prossimo.🔗 Leggi su Palermotoday.it Cede il ponte Corace, nel Catanzarese, dopo i giorni di piogge torrenziali: la strada era già chiusa da tempoCede il ponte Corace, sulla Strada statale Ss 19 “Delle Calabrie” al km 361, 959 a Pratora, nel Catanzarese. Tragedia sulla Palermo - Agrigento: scontro fra camion e automedica, tre mortiÈ costato la vita a tre persone il tragico incidente stradale avvenuto nella mattinata di venerdì 30 gennaio 2026 sulla statale 121 Palermo -...