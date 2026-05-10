Bloccare l’accordo con Israele l’appello di Amnesty Europa a Italia e Germania
Amnesty Europa ha fatto un appello all’Italia e alla Germania chiedendo di bloccare un accordo con Israele. La questione sarà al centro di una riunione dell’Unione europea prevista domani, durante la quale si discuterà di temi legati ai diritti umani e al rispetto del diritto internazionale. La decisione riguarderà direttamente le relazioni tra l’UE e Israele e i principi su cui si basa l’unione.
Domani l’Unione europea si troverà di fronte a una prova decisiva per i propri valori e principi e per il suo impegno per i diritti umani e il diritto internazionale. Mentre la pressione dell’opinione pubblica continua ad aumentare, i ministri degli Esteri dell’Ue hanno una scelta da fare: continuare a riservare a Israele un trattamento privilegiato oppure iniziare a far rispettare le linee rosse dell’Unione che Israele ha ripetutamente disatteso, in particolare dall’ottobre 2023. Non mancano gli strumenti a disposizione dell’Ue per esercitare una pressione concreta su Israele; ciò che è mancato in modo evidente è la volontà politica. Come minimo, l’Ue deve sospendere l’Accordo di associazione Ue-Israele, con i relativi privilegi commerciali, se intende dimostrare serietà nell’affrontare l’impunità di cui Israele gode da decenni.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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