Bloccare l’accordo con Israele l’appello di Amnesty Europa a Italia e Germania

Amnesty Europa ha fatto un appello all’Italia e alla Germania chiedendo di bloccare un accordo con Israele. La questione sarà al centro di una riunione dell’Unione europea prevista domani, durante la quale si discuterà di temi legati ai diritti umani e al rispetto del diritto internazionale. La decisione riguarderà direttamente le relazioni tra l’UE e Israele e i principi su cui si basa l’unione.

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