UE sfuma la sospensione dell’Accordo con Israele Amnesty | È un fallimento morale

L’Unione Europea ha deciso di non prolungare la sospensione dell’Accordo di associazione con Israele. La Spagna ha confermato questa posizione attraverso le dichiarazioni del suo primo ministro, che ha sottolineato la volontà di interrompere formalmente l’accordo. Amnesty International ha commentato la decisione definendola un fallimento morale. La questione riguarda le relazioni tra l’UE e Israele e le recenti tensioni nella regione.

La Spagna è stata molto chiara in merito. Le parole di Pedro Sánchez, il primo ministro spagnolo, hanno evidenziato la necessità per l’UE di interrompere l’ Accordo di associazione con Israele. Lo stesso pensiero che ha investito anche Slovenia e Irlanda, tuttavia, non ha raggiunto il risultato sperato. Martedì i ministri degli Esteri dell’Unione europea hanno scartato l’idea di interrompere il commercio preferenziale con Tel Aviv, nonostante le accuse di crimini di guerra. Già prima di avanzare e poi rifiutare la proposta, appariva chiaro che gli Stati membri non l’avrebbero approvata all’unanimità. Adesso che è arrivata l’ufficialità del rifiuto, Erika Guevara-Rosas, alta direttrice di Amnesty International, ha parlato di «un fallimento morale».🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - UE, sfuma la sospensione dell’Accordo con Israele. Amnesty: «È un fallimento morale»” Notizie correlate Tajani, 'accantonata la sospensione dell'accordo commerciale Ue con Israele'"E' stata definitivamente accantonata la proposta di sospendere l'accordo commerciale con Israele, si parlerà l'11 maggio alla prossima riunione dei... L’Ue si divide sulla sospensione dell’accordo di associazione con IsraeleIn occasione del vertice dei 27 ministri degli Esteri, in corso in Lussemburgo, Spagna, Irlanda e Slovenia hanno chiesto di sospendere immediatamente... Altri aggiornamenti Temi più discussi: I dati della petizione per sospendere l’accordo con Israele mostrano un’Europa spaccata; >ANSA-FOCUS/ Stop all'accordo Ue-Israele sul tavolo dei 27, ma partner divisi; Kallas, 'stop totale accordo Ue-Israele? Prima valutare altre misure'; >ANSA-FOCUS/ Sanchez in pressing, 'ora sospendere l'accordo Ue-Israele'. UE, sfuma la sospensione dell’Accordo con Israele. Amnesty: «È un fallimento morale»La Spagna è stata molto chiara in merito. Le parole di Pedro Sánchez, il ... msn.com L’Ue non sospende l’accordo con Israele. Kallas: Manca l’unanimitàNulla di fatto sulla sospensione dell'Accordo di associazione Ue-Israele. Su pressione della Spagna, insieme a Slovenia e Irlanda, il tema è tornato sul ... lapresse.it la Repubblica. . L’Ue non muove un passo contro il governo Netanyahu. E anche l’ipotesi di bloccare l’accordo commerciale con Israele resta solo sulla carta. Sebbene quindi le scelte del governo dello Stato ebraico stiano trovando le critiche unanimi dell’Uni - facebook.com facebook La Lazio ha siglato un accordo con Polymarket, piattaforma dove si punta anche sugli attacchi missilistici Prima ancora le intese milionarie di Roma e Inter con i big del betting. L’esempio virtuoso della Cremonese Continua a leggere il lavoro del nostro Massi x.com