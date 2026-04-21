L’Unione Europea si trova di fronte a una divisione sulla questione dell’accordo con Israele. Durante il Consiglio Affari Esteri, la maggioranza dei membri si è schierata a favore dell’interruzione dell’accordo, ma per approvare definitivamente la decisione è necessaria l’unanimità. Italia e Germania hanno espresso posizione contraria alla sospensione, creando così una situazione di stallo che potrebbe riaccendere tensioni tra gli stati membri.

Su Israele rischia di spaccarsi di nuovo l’Ue. Perché al Consiglio Affari Esteri in corso in Lussemburgo si stanno già delineando due fazioni rispetto alla decisione di interrompere l’accordo di associazione tra Unione europea e Israele: quella dei favorevoli, guidata dalla Spagna del socialista Pedro Sanchez, e quella di chi, pur criticando l’aggressività bellicista dello ‘Stato ebraico’ in Iran, Libano e Palestina, non manifesta la volontà di inviare un primo, concreto messaggio di condanna in nome dell’Europa. In questo secondo gruppo, nonostante la decisione di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele, secondo indiscrezioni c’è anche l’ Italia, insieme a Germania, Austria, Repubblica Ceca, Bulgaria, Slovacchia, Ungheria, mentre la Grecia mantiene una posizione ambigua.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Italia e Germania fermano l’Europa sullo stop all’accordo Ue-Israele: maggioranza a favore, ma serve l’unanimità

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