Nelle ultime settimane i carabinieri dello squadrone eliportato Cacciatori "Puglia" hanno battuto il territorio della provincia di Grosseto al fine di individuare e disattivare le molteplici piazze di spaccio collocate in aree boschive. Le operazioni, svolte insieme ai militari dell’Arma locale, hanno riscosso notevole successo in quanto i carabinieri sono riusciti a localizzare numerosi bivacchi realizzati dagli spacciatori come base logistica della loro attività illecita e a fare anche alcuni arresti. Qualche giorno fa infatti i ’Cacciatori’ hanno messo a segno un altro arresto insieme ai militari della Compagnia di Orbetello. I...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Blitz nel bosco. Preso un pusher. L’altro scappa

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