Compravendita di cocaina ' in diretta' scatta il blitz degli agenti di polizia | preso il pusher

Gli agenti di polizia hanno effettuato un blitz nella città per interrompere una compravendita di cocaina in tempo reale. Durante l’operazione, è stato arrestato un uomo considerato il pusher coinvolto in attività di spaccio. La polizia continua a concentrare i controlli nelle zone periferiche di Ferrara, dove si intensificano le operazioni contro il traffico di sostanze stupefacenti.

Lotta allo spacco in città. Prosegue incessante lo sforzo della polizia per il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alle aree periferiche di Ferrara. Nel corso della giornata di giovedì 6, infatti, gli investigatori della Squadra Mobile hanno portato a termine un’operazione al Barco, scaturita da pregresse segnalazioni inerenti un soggetto (nigeriano, 35enne) il quale, partendo dal proprio domicilio, era solito portarsi nelle vie limitrofe per l'attività illecita. Il servizio di osservazione predisposto dagli agenti ha permesso di documentare una cessione con un acquirente, il quale, subito fermato, ha confessato di aver acquistato per consumo personale una pallina di cocaina dal soggetto. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Polvere bianca sui sedili, scatta il blitz: sotto i vestiti 200 grammi di cocainaTracce di polvere bianca sui sedili dell’auto hanno attirato l'attenzione dei dei Carabinieri della Stazione di Tavernole sul Mella e degli agenti...

Blitz della polizia locale: preso il piromane di Campanelle, è un giovane triestinoDanni per oltre un milione di euro potrebbero essere attribuiti a lui dopo il conteggio delle vetture distrutte dalla sua azione.

Tutti gli aggiornamenti su Compravendita di cocaina 'in diretta'....

Discussioni sull' argomento Como, fermati per un controllo su strada, avevano dosi di cocaina nascoste nell’auto e denaro, denunciati per spaccio.; Centro storico: arrestate 29 persone dai carabinieri da inizio anno; Spaccia cocaina in monopattino e ha in casa merce contraffatta, arrestato 25enne; Nell'auto di lusso nascondono cocaina per quasi un milione di euro: due arresti nel Milanese.

Il ministro della Cultura ha sottoscritto l’atto di compravendita dell’immobile con i resti romani nel sottosuolo. Con lui anche il sottosegretario Mazzi - facebook.com facebook

Chiesta l'archiviazione di Anita Maurodinoia indagata nell'inchiesta sulla presunta compravendita di voti alle comunali del 2019 a Bari @TgrRai x.com