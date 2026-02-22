Gli attacchi informatici colpiscono sempre più spesso le piccole imprese, con i pirati che cercano dati sensibili e credenziali. La causa principale sono le vulnerabilità nei sistemi di uso quotidiano, come email e gestionali. Queste aziende spesso ignorano i rischi, lasciando aperte porte che i cybercriminali sfruttano facilmente. La crescente minaccia spinge molte realtà a rafforzare le proprie difese digitali per proteggere le informazioni più preziose.

di Damiano Nifosì Ogni anno, un numero sempre più cospicuo di piccole e medie imprese viene bersagliato da attacchi informatici, diventando vittime – spesso a loro insaputa – di violazioni cibernetiche con ’pirati’ che ne rubano dati sensibili, credenziali di accesso e quant’altro di utile sia custodito dentro i loro sistemi aziendali: non importa scavare tanto a fondo, perché la maggior parte delle informazioni ricercate si trova negli strumenti di uso quotidiano all’interno di un’impresa, come la posta elettronica, i documenti o, più generalmente, il gestionale tramite il quale svolgere il proprio lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Sos attacchi informatici. Anche le piccole aziende nel mirino dei 'pirati': Cybersecurity è priorità.

