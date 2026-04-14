Bookingcom sotto attacco dei pirati informatici | a rischio dati personali di milioni di utenti

Un attacco hacker ha preso di mira la piattaforma di prenotazioni online, compromettendo potenzialmente i dati di milioni di utenti. La società ha confermato di essere stata vittima di un'intrusione informatica e sta indagando sull’entità dell’accesso ai dati personali. Non sono state ancora fornite dettagli sulle informazioni eventualmente esposte, né sui tempi dell’attacco. La situazione ha generato preoccupazione tra gli utenti e le autorità competenti.

Paura per gli utenti di Booking.com dopo un attacco hacker che potrebbe aver esposto dati personali sensibili. A confermarlo è la stessa piattaforma di prenotazioni, citata dal Guardian e da diversi siti specializzati statunitensi. Secondo quanto comunicato dall’azienda con sede ad Amsterdam, i cybercriminali sarebbero riusciti ad accedere a “informazioni di prenotazione” attraverso sistemi di terze parti non autorizzate. Tra i dati potenzialmente compromessi figurano nomi, indirizzi email, numeri di telefono, indirizzi e dettagli delle prenotazioni, oltre a eventuali informazioni condivise direttamente con le strutture. Ignoto per ora il numero degli utenti colpiti.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Booking.com sotto attacco dei pirati informatici: a rischio dati personali di milioni di utenti Leggi anche: Attacco hacker a Booking.com: rubati i dati personali di alcuni utenti Booking ha comunicato ad alcuni utenti di essere stata hackerata: “Possibile violazione dei dati personali”Booking ha comunicato un tentativo di hacking della propria piattaforma e ha fatto sapere agli utenti che alcuni dati personali potrebbero essere...