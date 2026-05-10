Blitz alla Venere di Botticelli assolti tre ecologisti

Tre persone, accusate di aver interrotto un servizio pubblico, di aver partecipato a una manifestazione non autorizzata e di aver violato l’obbligo di dimora, sono state assolte dopo un blitz presso la Venere di Botticelli. I fatti risalgono allo scorso anno, quando gli individui furono fermati in relazione a queste accuse. La sentenza ha confermato l’assenza di responsabilità penale nei loro confronti.

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Firenze – Il Tribunale di Firenze ha assolto tre attivisti di Ultima Generazione per l’azione del 13 febbraio 2024 agli Uffizi, quando immagini dell’alluvione di Campi Bisenzio vennero attaccate con scotch di carta alla teca che protegge la Nascita di Venere di Sandro Botticelli. L’episodio rientrava nella campagna “Fondo Riparazione”, rivendicata dalla stessa coalizione e legata al network A22, che chiedeva l’istituzione di un fondo da 20 miliardi per risarcire i cittadini colpiti da catastrofi climatiche come alluvioni e siccità. I tre attivisti — Tommaso, Giacomo e Giordano — erano accusati di interruzione di pubblico servizio, manifestazione non autorizzata e violazione dell’obbligo di dimora.🔗 Leggi su Imolaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Uffizi, assolti tre attivisti di Ultima Generazione per il blitz alla Venere di BotticelliFirenze, 9 maggio 2026 – Il Tribunale di Firenze ha assolto tre attivisti di Ultima Generazione, difesi dall’avvocato Dell’Aquila, per l’azione del... Uffizi: blitz dei precari davanti alla Venere di BotticelliFIRENZE – Manifestazione dei precari, promossa da Sudd Cobas oggi, domenica 5 aprile 2026, agli Uffizi.