Uffizi | blitz dei precari davanti alla Venere di Botticelli

Oggi, domenica 5 aprile 2026, un gruppo di lavoratori precari ha organizzato una manifestazione davanti agli Uffizi, promossa dal sindacato Sudd Cobas. I manifestanti si sono radunati all’ingresso del museo e hanno esposto uno striscione di fronte alla celebre Venere di Botticelli. La protesta ha coinvolto persone che, dopo anni di lavoro precario, si trovano senza impiego e senza stipendio.

FIRENZE – Manifestazione dei precari, promossa da Sudd Cobas oggi, domenica 5 aprile 2026, agli Uffizi. “Abbiamo portato la protesta davanti alla Venere di Botticelli” dentro agli Uffizi, “per pretendere risposte urgenti per coloro che dopo anni di precarietà di ritrovano senza lavoro e salario. C’è bisogno urgentemente di stabilizzare i precari storici” dei musei fiorentini “e non di assumere nuovo personale con contratti a chiamata ancora più precari”. La mobilitazione sta andando avanti da giorni e proseguirà anche domani, Pasquetta, alle 14:30 nel piazzale degli Uffizi mentre il 9 aprile è in programma una manifestazione in piazza Duomo sotto il palazzo della Regione Toscana dove si terrà l’incontro con l’unità di crisi. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Uffizi: blitz dei precari davanti alla Venere di Botticelli Non c’è pace per gli Uffizi: blitz dei precari nelle Gallerie, la manifestazione davanti alla Venere del BotticelliFirenze, 5 aprile 2026 – Non c’è davvero pace per gli Uffizi, uno dei musei più conosciuti e frequentati del mondo. Lo storico Montanari fa lezione per i precari davanti agli Uffizi \ VIDEOQuesta mattina Tomaso Montanari ha tenuto una lezione aperta di Storia dell’Arte davanti all’entrata degli Uffizi. Si parla di: Firenze, blitz di Pasqua dei precari dei musei agli Uffizi: la mobilitazione davanti alla Venere. Firenze, blitz di Pasqua dei precari dei musei agli Uffizi: la mobilitazione davanti alla VenereLa mobilitazione dei precari dei musei arriva dentro gli Uffizi con un 'blitz' di Pasqua nelle gallerie. 055firenze.it Uffizi, protesta dei precari storici davanti alla Venere di BotticelliAlle Gallerie degli Uffizi i lavoratori precari dei musei fiorentini hanno fatto una protesta nel giorno di Pasqua. Di fronte alla Venere di Botticelli hanno mostrato cartelli e gridato slogan per ... gonews.it