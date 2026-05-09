Uffizi assolti tre attivisti di Ultima Generazione per il blitz alla Venere di Botticelli

Il Tribunale di Firenze ha assolto tre attivisti di Ultima Generazione coinvolti nel blitz alla Venere di Botticelli. La decisione è stata comunicata oggi, a distanza di alcuni mesi dall’episodio che aveva attirato l’attenzione pubblica. I tre erano stati accusati di danneggiamento e interruzione di pubblico servizio, ma il giudice ha deciso per l’assoluzione. La vicenda ha suscitato discussioni sulla legittimità delle azioni di protesta.

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Firenze, 9 maggio 2026 – Il Tribunale di Firenze ha assolto tre attivisti di Ultima Generazione, difesi dall’avvocato Dell’Aquila, per l’azione del 13 febbraio 2024 agli Uffizi, quando immagini dell’alluvione di Campi Bisenzio vennero attaccate con scotch di carta alla teca che protegge la Nascita di Venere di Sandro Botticelli. L’episodio rientrava nella campagna “Fondo Riparazione”, rivendicata dalla stessa coalizione e legata al network A22, che chiedeva l’istituzione di un fondo da 20 miliardi per risarcire i cittadini colpiti da catastrofi climatiche come alluvioni e siccità. Le accuse. I tre attivisti — Tommaso, Giacomo e Giordano — erano accusati di interruzione di pubblico servizio, manifestazione non autorizzata e violazione dell’obbligo di dimora.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Uffizi, assolti tre attivisti di Ultima Generazione per il blitz alla Venere di Botticelli ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Uffizi, assolti attivisti per il blitz alla Venere: restano le multe Uffizi: blitz dei precari davanti alla Venere di BotticelliFIRENZE – Manifestazione dei precari, promossa da Sudd Cobas oggi, domenica 5 aprile 2026, agli Uffizi. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Caccia allo straniero a Roma, denunciati 2 giovani, misura per un minore; Nave francese colpita nello Stretto di Hormuz, equipaggio ferito; All'aeroporto del Cairo una sala di 'supporto sensoriale' per passeggeri autistici; La balena Timmy raggiunge la Danimarca. Uffizi, assolti tre attivisti di Ultima Generazione per il blitz alla Venere di BotticelliIl tribunale di Firenze ha prosciolto i giovani accusati dopo l’azione del febbraio 2024 con le foto dell’alluvione di Campi Bisenzio attaccate alla teca del capolavoro. Restano però le multe da 20mil ... lanazione.it Ultima Generazione: Assolti i tre attivisti per l’azione agli Uffizi. Resta la maxi-multa da 20 mila euro a testaGli attivisti denunciano l’effetto punitivo delle multe introdotte nel 2024 e rilanciano la critica ai sussidi ambientalmente dannosi ... firenzetoday.it Ultima Generazione, assolti tre attivisti per il blitz agli Uffizi: misero lo scotch alla Venere di Botticelli x.com Perché i Panzer IV di ultima generazione sono stati depotenziati a 4.0, mentre gli Sherman saldati a 3.7 no, quando questi ultimi hanno tassi di vittoria più elevati anche se usati dagli stessi giocatori reddit