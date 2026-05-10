Blitz agli Uffizi Attivisti assolti con maxi multa

Tre attivisti di un movimento ambientalista sono stati assolti dal tribunale di Firenze dopo un blitz negli Uffizi. I loro avvocati hanno presentato le difese, e il giudice ha deciso per l’assoluzione. Tuttavia, sono stati condannati a una multa di importo elevato. La vicenda riguarda l’ingresso non autorizzato in un importante museo e le conseguenti accuse legate alla manifestazione.

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