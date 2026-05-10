Blitz agli Uffizi Attivisti assolti con maxi multa
Tre attivisti di un movimento ambientalista sono stati assolti dal tribunale di Firenze dopo un blitz negli Uffizi. I loro avvocati hanno presentato le difese, e il giudice ha deciso per l’assoluzione. Tuttavia, sono stati condannati a una multa di importo elevato. La vicenda riguarda l’ingresso non autorizzato in un importante museo e le conseguenti accuse legate alla manifestazione.
Il tribunale di Firenze ha assolto tre attivisti di Ultima Generazione, difesi dall’avvocato Luigi Dell’Aquila, per l’azione del 13 febbraio 2024 agli Uffizi, quando immagini dell’ alluvione di Campi Bisenzio furono attaccate con scotch di carta alla teca che protegge la ‘ Nascita della Venere ’ di Botticelli. Lo rende noto Ultima generazione ricordando che l’azione rientrava all’interno della campagna Fondo riparazione che chiedeva l’istituzione di un fondo da 20 miliardi per risarcire i cittadini colpiti da catastrofi climatiche come alluvioni e siccità. I tre attivisti erano accusati di interruzione di pubblico servizio, manifestazione non autorizzata, violazione dell’obbligo di dimora.🔗 Leggi su Lanazione.it
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