Uffizi assolti attivisti per il blitz alla Venere | restano le multe

Due attivisti coinvolti nel blitz alla Venere negli Uffizi sono stati assolti dall’accusa penale, ma devono comunque pagare una multa di 20.000 euro. La decisione riguarda un’azione che ha utilizzato del nastro di carta durante l’intervento. Nonostante l’assoluzione penale, il pagamento delle multe resta obbligatorio, poiché si tratta di sanzioni amministrative. La vicenda ha suscitato discussioni sulla legittimità del gesto e sulle sanzioni applicate.

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? Punti chiave Perché l'assoluzione penale non annulla la multa da 20.000 euro?. Come può lo scotch di carta essere considerato un reato?. Chi deve pagare i danni per le alluvioni a Campi Bisenzio?. Quali conseguenze avrà questo verdetto sulle future proteste climatiche?.? In Breve Multe amministrative da 20.000 euro ciascuno previste dal decreto eco-vandali.. Azione del 13 febbraio 2024 legata all'alluvione di Campi Bisenzio.. Attivista Giacomo coinvolto nella protesta per il fondo riparazione da 20 miliardi.. Amnesty International critica la normativa per la criminalizzazione del dissenso.. Il tribunale di Firenze ha assolto tre attivisti del movimento Ultima Generazione coinvolti nel blitz avvenuto il 13 febbraio 2024 presso la Galleria degli Uffizi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Uffizi, assolti attivisti per il blitz alla Venere: restano le multe ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Uffizi: blitz dei precari davanti alla Venere di BotticelliFIRENZE – Manifestazione dei precari, promossa da Sudd Cobas oggi, domenica 5 aprile 2026, agli Uffizi. Non c’è pace per gli Uffizi: blitz dei precari nelle Gallerie, la manifestazione davanti alla Venere del BotticelliFirenze, 5 aprile 2026 – Non c’è davvero pace per gli Uffizi, uno dei musei più conosciuti e frequentati del mondo. Contenuti di approfondimento Ultima Generazione, assolti tre attivisti per il blitz agli Uffizi: misero lo scotch alla Venere di BotticelliIl tribunale di Firenze ha assolto tre attivisti di Ultima Generazione, difesi dall'avvocato Dell'Aquila, per l'azione del 13 febbraio 2024 agli Uffizi quando immagini dell'alluvione di Campi Bisenzio ... corrierefiorentino.corriere.it Assolti tre attivisti di Ultima Generazione per 'blitz' agli Uffizi, ma resta multa da 20mila euroIl tribunale archivia le accuse per l’azione del 2024 agli Uffizi. Gli attivisti: Nessun danno, era protesta climatica, ma resta la sanzione ... gonews.it