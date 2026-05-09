Ultima Generazione | Assolti i tre attivisti per l’azione agli Uffizi Resta la maxi-multa da 20 mila euro a testa

Da firenzetoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale di Firenze ha assolto tre attivisti di Ultima Generazione dall’accusa relativa all’azione svolta il 13 febbraio 2024 presso il Museo degli Uffizi. La decisione riguarda esclusivamente l’esito del procedimento penale, mentre rimangono in vigore le multe di 20 mila euro a testa decise in precedenza. La vicenda si è conclusa con l’assoluzione degli attivisti, che erano stati accusati di aver compiuto un'azione nel museo.

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Ieri il Tribunale di Firenze ha assolto tre attivisti di Ultima Generazione per l’azione avvenuta il 13 febbraio 2024 al Museo degli Uffizi. I tre – Giacomo, Tommaso e Giordano, difesi dall’avvocato Dell’Aquila – erano finiti a processo dopo aver applicato con scotch di carta alcune immagini.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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