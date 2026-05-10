Blitz a Termini | sequestrati 1 milione di bigiotterie non sicure

Un blitz nelle stazioni di Termini ha portato al sequestro di circa un milione di bigiotterie prive di etichetta e potenzialmente non sicure. Le autorità hanno scoperto che un negozio aveva gestito un ingente quantitativo di questi prodotti, senza rispettare le normative sulla sicurezza. La merce era composta da numerosi pezzi, pronti per essere venduti, ma le condizioni di sicurezza e la composizione chimica di molti articoli rimangono ancora da verificare.

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