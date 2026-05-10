Blitz a Termini | sequestrati 1 milione di bigiotterie non sicure
Un blitz nelle stazioni di Termini ha portato al sequestro di circa un milione di bigiotterie prive di etichetta e potenzialmente non sicure. Le autorità hanno scoperto che un negozio aveva gestito un ingente quantitativo di questi prodotti, senza rispettare le normative sulla sicurezza. La merce era composta da numerosi pezzi, pronti per essere venduti, ma le condizioni di sicurezza e la composizione chimica di molti articoli rimangono ancora da verificare.
? Punti chiave Quali rischi reali nasconde la composizione di questi gioielli senza etichetta?. Come ha fatto un singolo negozio a gestire un milione di pezzi?. Chi gestiva la rete di distribuzione di questa merce non certificata?. Dove sono finiti i canali che permettevano l'ingresso di questi prodotti?.? In Breve Sequestrati 1.015.520 articoli privi di etichettatura obbligatoria secondo il Codice del Consumo.. Il negozio nell'Esquilino fungeva da centrale di distribuzione per la merce non conforme.. Mancanza di tracciabilità dei materiali pone rischi per la salute pubblica dei consumatori.. Il 5° nucleo operativo metropolitano approfondisce le dinamiche di approvvigionamento del gestore.🔗 Leggi su Ameve.eu
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