Termini la centrale della bigiotteria | sequestrati oltre un milione di articoli irregolari

A Termini, i finanzieri del comando provinciale di Roma hanno effettuato un’ispezione presso un negozio specializzato in bigiotteria, situato vicino alla stazione. Durante l’operazione sono stati sequestrati oltre un milione di articoli considerati irregolari. La vasta quantità di merce sequestrata include vari articoli di bigiotteria provenienti da un’attività commerciale che operava senza le necessarie autorizzazioni. L’intervento fa parte di controlli mirati sulla vendita di prodotti non conformi alle normative.

La centrale del falso, della bigiotteria irregolare. Siamo a Termini dove i finanzieri del comando provinciale di Roma hanno eseguito un accesso ispettivo presso un esercizio commerciale specializzato nella vendita di bigiotteria situato nei pressi della stazione Termini, nella zona.🔗 Leggi su Romatoday.it

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