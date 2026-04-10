Blasioli Pd sulla pulizia spiagge dal legname a Montesilvano | Il Comune chiarisca non è giusto che sia a carico solo dei balneatori

Un rappresentante del Partito Democratico ha richiesto un intervento del Comune di Montesilvano per chiarire chi si occupa della pulizia delle spiagge dopo il maltempo dei giorni scorsi, che ha lasciato sulla battigia grandi quantità di rifiuti e legname. La richiesta nasce dall’osservazione che attualmente questa responsabilità sembri ricadere esclusivamente sui balneatori. La questione riguarda la gestione di un’area pubblica particolarmente frequentata durante la stagione estiva.

Il Comune di Montesilvano deve rivedere la gestione della pulizia della spiaggia dopo il maltempo dei giorni scorsi, che ha portato tonnellate di rifiuti e legname sulla battigia. A dirlo il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli:“È una emergenza e ci sono tonnellate di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Spiagge Il fronte dei balneatori. Martedì l’incontro col ComuneÈ previsto a giorni l’incontro tra i balneari di Marinella, chiamati a decidere che strada intraprendere per tentare salvaguardare il loro lavoro per... Allarme erosione a Montesilvano da Blasioli e dai consiglieri comunali del Pd: "Lavori non completati sulla spiaggia davanti ai grandi alberghi"Allarme erosione sulla spiaggia di Montesilvano di fronte ai grandi alberghi, dove nonostante i due cantieri in corso l'acqua arriva ormai in... Argomenti più discussi: Blasioli del Pd polemizza con il Comune di Montesilvano sulla pulizia dell’arenile; Pescara- Antonio Blasioli(PD):Pulizia straordinaria delle spiagge.; Emergenza nazionale, Sottanelli replica a Marsilio: Negli atti la frana di Silvi del 28 marzo non c’è; Al Castello Orsini di Avezzano una tappa del programma On the Road. L’Aquila 6 Aprile Esiste un prima e un dopo per tutti noi abruzzesi. Una data indelebile nella memoria. Oggi il ricordo alle vittime e ai loro cari è rappresentato dall’abbraccio di una comunità che non dimentica. #terremoto #AntonioBlasioli - facebook.com facebook