Blanco riparte dal Forum | Racconto le mie fragilità ma anche le mie speranze

Da ilgiorno.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo oltre un anno e mezzo, il cantante torna a esibirsi a Milano, questa volta al Forum di Assago, con due concerti programmati per domani e mercoledì. L'artista ha dichiarato di voler condividere sul palco sia le sue fragilità sia le sue speranze. Il concerto segue un precedente evento a San Siro, che si sarebbe potuto svolgere in modo diverso. La location scelta è tra le più adatte per l'occasione.

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Seicentottantacinque giorni dopo un San Siro che avrebbe potuto andare meglio, Blanco torna in concerto a Milano per un doppio appuntamento, domani e mercoledì tra le più consone gradinate del Forum di Assago. "I palasport rappresentano per me una sfida nuova, uno stimolo che mi gasa", racconta l’idolo bresciano, all’anagrafe Riccardo Fabbriconi, che affronta la sfida delle cattedrali dello sport col bagaglio del nuovo album “Ma’”, terza fatica di una discografia varata nel 2021. Disco introspettivo e malinconico, attraversato da riflessioni sulla depressione, sul senso di smarrimento e sulla difficoltà di restare in equilibrio dentro sé stessi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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BLANCO - Anche a vent’anni si muore (Testo 4K / Lyrics Video 4K)

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