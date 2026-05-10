Blanco riparte dal Forum | Racconto le mie fragilità ma anche le mie speranze

Dopo oltre un anno e mezzo, il cantante torna a esibirsi a Milano, questa volta al Forum di Assago, con due concerti programmati per domani e mercoledì. L'artista ha dichiarato di voler condividere sul palco sia le sue fragilità sia le sue speranze. Il concerto segue un precedente evento a San Siro, che si sarebbe potuto svolgere in modo diverso. La location scelta è tra le più adatte per l'occasione.

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