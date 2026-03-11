Io bambino degli anni ’50 vi racconto le mie memorie

Un bambino degli anni Cinquanta condivide le sue memorie, descrivendo la Pesaro del dopoguerra e le esperienze di quel periodo. Nel racconto si parla di giochi, scuola e piccole abitudini quotidiane che hanno segnato la sua infanzia. Le sue parole offrono uno sguardo diretto su un’epoca passata, mantenendo vivo il ricordo di quegli anni tra le pagine di una narrazione personale.

Raccontare la propria storia è sempre emozionante. Se poi fra le pagine qualche coetaneo si potrà riconoscere, o riconoscere la Pesaro del dopoguerra, l’autore ne sarà felice. Il diario di un bambino degli anni ‘50, un memoir di Roberto Storini sarà presentato oggi alle 17,30 nella sala Rossa del Comune con gli interventi dell’assessore alla cultura Daniele Vimini, Pierfrancesco Marini e Paolo Biondi. Con la sua seconda opera, lo scrittore pesarese torna alle origini, riscoprendo la meraviglia dei primi anni di vita, in un racconto intimo che intreccia memoria personale e storia collettiva. Roberto, bambino curioso, osserva il mondo con stupore e racconta con un linguaggio semplice: la sua infanzia, le sue giornate fatte di continue scoperte, di piccole gioie e di domande spontanee. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

