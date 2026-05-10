Bis Magnier a Sofia conquista la terza tappa del Giro d' Italia | Jonathan Milan battuto al fotofinish
Il ciclista francese di Soudal Quick-Step ha vinto la terza tappa del Giro d’Italia, da Plovdiv a Sofia, disputata domenica 10 maggio. La volata finale si è conclusa con Paul Magnier davanti a Jonathan Milan e Dylan Groenewegen. Milan, della Lidl-Trek, aveva tentato di anticipare gli avversari, ma è stato superato al fotofinish. La tappa si è conclusa nella capitale della Bulgaria.
