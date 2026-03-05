18enne investito sul ciglio della strada da un'auto nel Varesotto | muore durante il trasporto in ospedale

Un ragazzo di 18 anni è stato investito da un'auto mentre camminava lungo il ciglio della strada a Somma Lombardo, nel Varesotto. L'incidente è avvenuto quando un veicolo, condotto da un uomo di 21 anni, lo ha colpito. Il giovane è stato trasportato d'urgenza in ospedale, ma è deceduto durante il trasferimento.

