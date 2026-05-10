Bimbo di 10 anni cade dal primo piano di una palazzina di Villaseta trasferito in elisoccorso a Caltanissetta

Un bambino di 10 anni è caduto dal primo piano di una palazzina nel quartiere di Villaseta ad Agrigento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e il bambino è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Caltanissetta. Le forze dell'ordine stanno raccogliendo le prime informazioni sull’accaduto. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità.

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