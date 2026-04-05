Cosenza cade dal balcone al primo piano | ferito bimbo di 5 anni

Durante le festività pasquali, a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, un bambino di cinque anni è caduto da un balcone situato al primo piano di un edificio. L’incidente si è verificato nel giorno di Pasqua e il bambino è rimasto ferito. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per le verifiche del caso. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento.

(Adnkronos) – Tragedia sfiorata nel giorno di Pasqua a Corigliano Rossano in provincia di Cosenza. Un bambino di 5 anni è precipitato da un balcone posto al primo piano di un palazzo. Il piccolo, immediatamente soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto, è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale 'Annunziata' di Cosenza. Da quanto si. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Cede la ringhiera della scuola, bimbo di 9 anni cade dal quarto piano: è graveAGI - "E' vigile e cosciente" il bimbo di nove anni, caduto dal terrazzino di una scuola di Pietra Ligure, nel Savonese, questa mattina. Leggi anche: Cade dal primo piano: muore operaio di 50 anni a Mazara del Vallo Si parla di: Taormina: americano in servizio a Sigonella cade dal balcone di un hotel, aperta un’indagine. Dramma in Calabria nel giorno di Pasqua, bimbo di 5 anni cade dal balcone, sul posto l’elisoccorsoPaura a Corigliano Rossano, nel giorno di Pasqua, dove un bimbo di cinque anni è caduto dal balcone di un appartamento. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un fatto accidentale verificato ... strettoweb.com Pasqua di paura in Calabria: bimbo cade dal balcone, interviene elisoccorso?Il piccolo, di soli cinque anni, è precipitato dal primo piano durante i festeggiamenti: trasportato d'urgenza in ospedale ... zoom24.it