Cade dal primo piano mentre gioca sul balcone | grave bimbo di 4 anni

Un bambino di 4 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal balcone del primo piano di un edificio in via Forlanini, a San Benedetto, ieri pomeriggio. Il piccolo stava giocando sul balcone quando è avvenuto l’incidente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato il bambino in ospedale. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

San Benedetto (Ascoli), 29 aprile 2026 – Grave infortunio domestico in via Forlanini a San Benedetto, dove ieri pomeriggio un bambino di 4 anni è caduto dal balcone al primo piano ed è rimasto gravemente ferito. E’ stato trasportato all’ospedale Salesi di Ancona in prognosi riservata. Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte del commissariato di pubblica sicurezza. Secondo la prima ricostruzione il bimbo, figlio di cittadini africani, stava giocando sul balcone. Probabilmente è riuscito ad arrampicarsi sulla ringhiera da dove è precipitato nel vuoto per alcuni metri subendo serie conseguenze, aggravate dal fatto che si tratta di un bambino con alcune patologie sanitarie.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cade dal primo piano mentre gioca sul balcone: grave bimbo di 4 anni Madame Bovary di Gustave Flaubert | Audiolibro Completo in Italiano – Parte 1 di 3 Notizie correlate Cosenza, cade dal balcone al primo piano: ferito bimbo di 5 anni(Adnkronos) – Tragedia sfiorata nel giorno di Pasqua a Corigliano Rossano in provincia di Cosenza. San Benedetto, precipita dal balcone del primo piano: grave un bambino di quattro anniSAN BENEDETTO - Un bambino di quattro anni è caduto nel pomeriggio di oggi dal balcone di un’abitazione al primo piano a San Benedetto del Tronto. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Cade dal primo piano mentre gioca in balcone, grave bimbo di 4 anni; Precipita dal balcone. Stava sistemando le tende. Pensionata si sbilancia e cade dal primo piano; Il miracolo dei fili del bucato: bimbo di due anni precipita dal secondo piano ma si salva; San Benedetto del Tronto - Bimbo di 4 anni cade dal primo piano: grave al Salesi. Cade dal primo piano mentre gioca sul balcone: grave bimbo di 4 anniSan Benedetto (Ascoli), 29 aprile 2026 – Grave infortunio domestico in via Forlanini a San Benedetto, dove ieri pomeriggio un bambino di 4 anni è caduto dal balcone al primo piano ed è rimasto ... ilrestodelcarlino.it Cade dal primo piano mentre gioca in balcone, grave bimbo di 4 anniUn bimbo di 4 anni di origine nigeriana è caduto nel pomeriggio di oggi dal balcone al primo piano dell'abitazione dove vive con la famiglia a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). (ANSA) ... ansa.it Non basta Diaz: lo Sporting cade di misura a Mantova. Draghi matematicamente sesti - facebook.com facebook